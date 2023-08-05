نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة الشرقية

كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بمحافظة الشرقية 2023، مضيفة أن الموعد يجري تحديده عقب الانتهاء من تصحيح ومراجعة الامتحان، تمهيدا لإعلان نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني غدا:

قالت مصادر بمديرية التربية والتعليم أنه جاري العمل على تصحيح أوراق الامتحانات، مضيفة أن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني محافظة الشرقية 2023 سوف يعلن عنه يوم الأحد الموافق 6 أغسطس.

نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني في الإدارات التعليمية:

أدى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية امتحانات الدور الثاني بجميع إدارات التربية والتعليم البالغ عددها 14 إدارة، ومن المنتظر الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 تمهيدا لتحديد المرحلة الثانية لتنسيق مدارس الثانوية العامة في الشرقية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بمحافظة الشرقية:

وقالت مصادر بمديرية التربية والتعليم أن الطلاب يمكنهم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الدور الثاني 2023 بمحافظة الشرقية من خلال رابط النتيجة التي تعلنه المديرية عبر صفحتها الرسمية وتتسلم كل مدرسة في كل الادارات التعليمية نتيحة الشهادة الإعدادية الدور الثاني.