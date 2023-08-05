«مو لن يأتي الآن».. ماذا قالت جماهير اتحاد جدة عن صلاح بعد انضمام ماني؟

طغت أزمة للمصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بشأن رحيله من عدمه عن قلعة الريدز نحو الدوري السعودي، وذلك بعدما انضم زميله السابق السنغالي ساديو ماني لصفوف النصر قادما من بايرن ميونخ الألماني.

أزمة لمحمد صلاح بسبب ساديو مانيوانتشرت أحاديث على «تويتر» تطالب فيها جماهير اتحاد جدة السعودي بضرورة التعاقد مع محمد صلاح، ليكون داعما للفريق في الفترة المقبلة بعد التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما خلال الفترة الماضية، إلا أنه حدثت أزمة نتيجة الاختلاف على «صلاح» وأنه يمر بفترة صعبة تحديدا بعد رحيل ساديو ماني عن ليفربول.

وقال أحد مشجعي اتحاد جدة: «كيف تشوف محمد صلاح بعد ماني ضعيف صح»، في حين علق مشجع آخر: «صلاح ممكن يروح الاتحاد بعد 2026 لكن ليس الآن عقليه صلاح مختلفة».

ليفربول يتغنى بمحمد صلاح: 3 تمريرات حاسمة في مباراتين

ويأتي هذا في الوقت الذي رد فيه ليفربول من خلال حسابه الرسمي على «تويتر»، قائلا: «الملك كرمه زايد، 3 تمريرات حاسمة في مباراتين لمحمد صلاح»، مضيفا: «الملك المصري».

ويستعد محمد صلاح رفقة لاعبي ليفربول لانطلاق الموسم الكروي الجديد في إنجلترا، إذ يخوض الريدز أولى مبارياته بالموسم الجديد أمام تشيلسي يوم الأحد 13 أغسطس.