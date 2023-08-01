صلاح عبدالله يروي موقفا مع محمد هنيدي بـ«عسكر في المعسكر»: «قلبك أسود»

حكى الفنان صلاح عبدالله، عن واقعة طريفة جمعته والفنان محمد هنيدي، خلال لقائهما سويا في كواليس تصوير فيلم «عسكر في المعسكر» عام 2003، الأمر الذي جعله يقول له «إنت قلبك إسود أوي».

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، على هامش تكريم الفنان صلاح عبدالله عن مشواره المسرحي والفني المميز.

وأدار الندوة الدكتورة رشا عبدالمنعم، وبحضور محمد رياض رئيس المهرجان، والدكتور خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح، وإيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح.

ندوة صلاح عبد الله

وقال الفنان صلاح عبدالله، إنه على مسرح كلية التجارة قام بإخراج عدد كبير من المسرحيات ومنح الفرص للشباب، متابعا «كان يأتي عندي للمسرح محمد هنيدي، رغم التحاقه بكلية الحقوق، ولم أمنحه دورا ولم أكن أعرفه».

وتابع ضاحكا «تمر السنوات ويجمعنا فيلم عسكر في المعسكر، من بطولة محمد هنيدي، وكل شوية يجي يقولي فاكر لما كنت أجيلك مسرح تجارة وأتابعك سنوات ومع ذلك مفيش دور، أقوله يابني أنا كنت تجارة مشوفتكش، وفضل كل شوية يفكرني بالحكاية دي في التصوير، أقوله يابني كفاية ميبقاش قلبك إسود ونقعد نضحك».