صندوق مكافحة الإدمان: لدينا 32 ألف متطوع.. وحملة محمد صلاح تأثيرها كبير

أكد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن رحلة علاج متعاطي المخدرات، تكون بسرية تامة، احتراما لخصوصيات المتعاطي، موضحًا أن مدة سحب المخدر من جسم المتعاطي تأخذ 10 أيام على الأقل.

علاج المتعاطين من الإدمان

قال عمرو عثمان، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه عقب سحب المخدر من جسم المتعاطي، يتم تأهيله نفسيا واجتماعيا، ليكون عضوا فاعلا في المجتمع، كما أن الصندوق يعمل على تعليم المتعاطين المهن والحرف، وتوفير قروض لهم من أجل تمكنهم اقتصاديا.

الخط الساخن

وتابع عمرو عثمان: لدينا 32 ألف متطوع بصندوق مكافحة تعاطي المخدرات، وتم زيارة 6 ألف مدرسة لتوعية الطلاب بمخاطر الإدمان، وأن الخط الساخن لعلاج الإدمان هو 16023.

تأثير مشاركة محمد صلاح

وأوضح عمرو عثمان، أن مشاركة النجم العالمي محمد صلاح ضمن حملة «أنت أقوى من المخدرات»، ساعدت على إقبال المتعاطين للعلاج بأربع أضعاف من النسبة المتوقعة من الحملة.