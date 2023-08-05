النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في حريق بمبنى وزارة الأوقاف

أمر المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة نشوب حريق بمبنى وزارة الأوقاف، وكلف نيابة الأوقاف الإدارية بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

حريق مبنى وزارة الأوقاف

كانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت من السيطرة على حريق محدود نشب في مبني وزارة الأوقاف بوسط القاهرة، وتمّ الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للتمكن من إخماد الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة.