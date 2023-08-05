محافظ القاهرة يوجه بإزالة آثار حريق وزارة الأوقاف (صور)

أشرف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على أعمال إطفاء الحريق الذي نشب في مبنى وزارة الأوقاف بوسط المدينة.

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بمبنى وزارة الأوقاف، وتوجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لموقع الحريق، إذ تمكّنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون إصابات أو وفيات وجار أعمال التبريد.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى الذي نشب به الحريق لبيان مدى تأثره من الحادث، موجهًا بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.