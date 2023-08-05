نتائج معاينة حريق وزارة الأوقاف: تلفيات في مكتبين بالدور الثاني من المبنى

تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على حريق نشب في مبني وزارة الأوقاف في القاهرة، وتمّ الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للتمكن من إخماد الحريق وعدم امتداده للمباني المجاورة.

بداية الواقعة.. بلاغ

بداية الواقعة كانت بتلقي قوات الحماية المدنية، بلاغًا يفيد بنشوب حريق محدود داخل مبنى وزارة الأوقاف في منطقة وسط البلد بالقاهرة، وتمّ الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق الذي نشب في مكتبين بالدور الثاني من المبنى، وامتد إلى السطح، إذ أن المبنى يتكون من طابقين فقط.

أسباب نشوب الحريق

وتُجري قوات الحماية المدنية جهود مُكثفة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة، وعن أسباب نشوب الحريق فالأسباب حتي الآن ما زالت متروكة للأدلة الجنائية.

وتحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات نشوب الحريق.