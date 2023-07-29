رئيس النيابة الإدارية يصدر قرارا بتعديل مسمى المكتب الإعلامي للهيئة

أصدر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 280 لسنة 2023، والمتضمن تعديل مسمى المركز الإعلامي، إلى مركز الإعلام والرصد على أن يتبع مركز الإعلام والرصد رئيس الهيئة ويباشر عمله تحت إشرافه، ويكون مقره ديوان رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر.

تشكيل المركز

يشكل المركز من مدير لا تقل درجته عن وكيل عام، وعدد كاف من الأعضاء من ذوى الكفاءة في أوجه اختصاصاته ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الهيئة بطريق الندب الكلى أو الجزئي بالإضافة الى العمل الأصلي ويلحق بها عدد كاف من الإداريين.

اختصاصات المركز

- التواصل مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية وإمدادها بالمعلومات اللازمة لإلقاء الضوء على التحقيقات الهامة وغيرها من شئون الهيئة بعد العرض على رئيس الهيئة.

- إعداد البيانات الصحفية الخاصة بالقضايا الهامة والرد على كل ما يذاع أو ينشر بوسائل الإعلام المشار إليها من أنباء أو أخبار تتصل بشئون الهيئة.

- التواصل مع الإدارات وفروعها والمكاتب الفنية والنيابات والوحدات لعرض مذكرات التصرف في القضايا الهامة لبيان مدى ملاءمتها للنشر من عدمه.

- رصد الوقائع محل اهتمام الرأي العام وعرضها على رئيس الهيئة لتقرير ما يراه.

- رصد شكاوى المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي والصحف واحالتها لإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد الأعمال شئونها.

- نشر الأخبار المتداولة بوسائل الإعلام بشأن الهيئة على المجموعة الرسمية المخصصة لأعضاء النيابة.

- متابعة وسائل التواصل الاجتماعي واتخاذ ما يلزم حيال ما ينشر فيها.

- رصد أي تجاوزات بالمخالفة للتعليمات القضائية للنيابة الإدارية او لمدونة القيم والتقاليد القضائية، وعرضها على رئيس الهيئة.