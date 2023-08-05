صابر الرباعي يشكر الجمهور الأردني بعد نجاح حفله بمهرجان جرش

عبر الفنان صابر الرباعي، عن سعادته البالغة بعد نجاح حفله، الذي أقيم يوم أمس، ضمن فعاليات مهرجان جرش، المقام في المملكة الأردنية الهاشمية.

صابر الرباعي يعبر عن سعادته بحفله فى مهرجان جرش

وشارك الفنان صابر الرباعي، مجموعة من الصور، عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، من حفله الغنائي بمهرجان جرش، وعلق عليها قائلا «ليلة أمس مع الجمهور الأردني الحبيب.. أشكركم على الطاقة والحماس اللي شفتها والي مليون لقاء».

يذكر أن الفنان صابر الرباعي، كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «يابنت الحلال» وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت نجاحا كبيرا حيث تخطت نسبة مشاهدتها خمسة ملايين مشاهدة، وتعاون فيها مع الشاعر علي المولى، وهي من ألحان فضل سليمان، وتوزيع جمال ياسين، وميكس وماستر ياسر أنور، وتم تقديمها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة سيلفانا المولى.

وتقول كلمات الأغنية:

يا بنات الحلال

هيدي حياة

مش مسابقة جمال

علقانين مين الأحلى

كل وحدة بهما شكلا