محاكمة جنائية لعصابة سرقة وخطف الهواتف المحمولة في مدينة السلام

أمرت النيابة العامة بإحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالخطف والمغافلة في مدينة السلام بالقاهرة، للمحاكمة الجنائية.

وألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف والمغافلة في دائرة القسم.

القبض على تشكيل عصابي

وكانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أكدتها التحريات عن قيام شخصين أحدهما مُسجل جنائيًا ومحل إقامتهما في دائرة قسم شرطة السلام، يفيد بالتردد على أحد محلات بيع الهواتف المحمولة وعرض هاتفى محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.

وبتقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن القبض عليهما، وبحوزتهما 2 هاتف محمول غير معلومين المصدر، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف والمغافلة.

اعترافات المتهمين

كما اعترف المتهمان أيضًا أنهما ارتكبا 6 وقائع سرقة بالأسلوب ذاته، وتم بإرشادهما ضبط باقي الهواتف المستولى عليها لدى عميلهما، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموهما بالسرقة، وقرر 5 أشخاص من المجنى عليهم بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة.

وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.