عضو حزب البتريوت الأوكراني لـ«القاهرة الإخبارية»: كييف ترغب في السيطرة على المياه الإقليمية

قال الدكتور رامي أبوشمسية عضو حزب البتريوت الأوكراني، إن كييف تحاول المحافظة على مياهها الإقليمية وطرد الجيش الروسي الموجود فيها، وبالتالي تصل رسالة لموسكو بأنها ليست موجودة في البحر الأسود لوحدها، وإنما يوجد الجيش والقوات البحرية الأوكرانية أيضًا.

القوات البحرية الأوكرانية سوف تسيطر على المياه الإقليمية

وأضاف «أبوشمسية» في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن القوات البحرية الأوكرانية سوف تسيطر على المياه الإقليمية، وبالتالي هذه رسالة واضحة لموسكو للانسحاب من الأراضي والمياه الإقليمية لأوكرانيا.

أوكرانيا تتعاطى مع المبادرات الدولية

وأوضح عضو حزب البتريوت الأوكراني، أن كييف بالفعل تتعاطى مع المبادرات الدولية، وتروج لمبادرة السلام الأوكراني، وبالتالي أي مبادرة سلام تتوافق مع المبادرة الأوكرانية سوف توافق عليه، والبند الأول هو وقف الحرب والانسحاب من الأراضي الأوكرانية.

وتابع: «إذا وافقت روسيا على هذه الشروط سوف تكون هناك انفراجة في الأزمة وتحل، وبالتالي أي شيء يؤدي لانسحاب الجيش الروسي من الأراضي الأوكرانية فإن أوكرانيا ستوافق عليه، غير ذلك سوف يكون صعبًا جدًا».