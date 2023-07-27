رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: جهود الرئيس السيسي لخدمة شعوب القارة

أكد موسى فقي محمد، رئيس المفوضية الأفريقية، أن العلاقات بين الدول الأفريقية وروسيا الاتحادية علاقات متطورة منذ عهد الاتحاد السوفيتي السابق، وقال إن هناك أسس وقاعدة جيدة يمكن بناء الشراكة الجديدة والنوعية عليها.

رئيس المفوضية الأفريقية: الرئيس السيسي بذل مجهوداً كبيراً لخدمة القارة

وأضاف رئيس المفوضية الأفريقية، خلال كلمته أثناء الاجتماع الذي ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رؤساء المنظمات الإقليمية الأفريقية، ضمن فعاليات القمة الأفريقية الروسية الثانية، التي أذاعتها قنوات «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، إلى جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية وتطور القارة الأفريقية، وتعزيز البنية التحتيه بدول القارة.

وتابع قائلاً عن الرئيس السيسي، أنه «كان يعمل كثيراً، وبذل مجهوداً كبيراً لخدمة القارة الأفريقية في هذا المجال»، وأوضح أن مساحة أفريقيا تبلغ حوالي 30 مليون كيلومتر مربع، مؤكداً أن هذه مساحة شاسعة، إلا أن القارة تفتقر للمطارات وشبكات السكك الحديدية.

وأضاف رئيس المفوضية الأفريقية: «اليوم، شكلنا أكبر منطقة تجارية في العالم، لكن علينا أن نوصل البلدان مع بعضها البعض، حتى نستفيد من الموارد والمصادر المتاحة، وبالتالي، فإن المشروع الأكبر في القارة هو البنية التحتية والطاقة.. هذان شرطان ضروريان للتنمية».