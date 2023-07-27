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رئيس المفوضية الأفريقية: خطة 2063 لتنمية ورفاهية دول القارة

كتب:

مريم جاد
08:08 م | الخميس 27 يوليو 2023
رئيس المفوضية الأفريقية

رئيس المفوضية الأفريقية

وجه موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تنظيم الاجتماع مع روساء المنظمات الإقليمية الأفريقية، على هامش القمة الأفريقية الروسية الثانية، التي انطلقت في مدينة سان بطرسبرج اليوم الخميس، وأشار إلى أنه خلال عام 2019 جرى توقيع وثيقة التفاهم مع وزير الخارجية الروسي، عن الشراكة بين الجانبين، وأن هذه الوثيقة تعبر عن الاستقرار والتنمية الاقتصادية بغض النظر عن جائحة كورونا.

خطة 2063 من أجل تنمية وتدعيم ورفاهية الدول الأفريقية

وأعرب رئيس المفوضية الأفريقية عن اعتقاده أنه من خلال اجتماع رؤساء المنظمات الإقليمية الأفريقية، سيمكن من تدقيق بعض النواحي، وتعديل خطة العمل المشتركة حتى 2026، مشيراً إلى أنه لدى الاتحاد الأفريقي لجنة اقتصادية تعمل في جميع أرجاء القارة، و8 مؤسسات إقليمية يعتمد عليها الاتحاد الأفريقي، ولفت إلى أن الاتحاد قد تبني خطة عمل لسنة 2063 من أجل تنمية وتدعيم ورفاهية الدول الأفريقية.

وتابع موسى فقي بقوله: «إننا نعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الإقيلمية، لأننا على يقين بأن الطريقة الانفرادية لا تحقق كل شيئ» وأضاف أن الدول الأفريقية لديها قوى عاملة بعيداً عن مشاكل الاستعمار، وهناك فرصة للاستفادة من القوى العاملة والمصادر، من أجل التنمية بالشكل الذي يصب في مصلحة دول القارة الأفريقية.

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بقلم مريم جاد