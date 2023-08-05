رابط نتيجة السادس الإعدادي 2023 العراق جميع المحافظات.. إليك التفاصيل

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن أن موعد ظهور نتيجة السادس الإعدادي 2023 العراق جميع المحافظات لم يتم تحديده بعد، وإن كان متوقعا أن يتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة الماضية، مع العلم أن الإدارات التعليمية المختلفة اقتربت من الانتهاء من أعمال الفحص والتدقيق لضمان حصول كل طالب على الدرجات المناسبة لإجابته.

رابط نتيجة السادس الإعدادي 2023 العراق جميع المحافظات

طالب المتحدث الإعلامي بوزارة التربية والتعليم العراقية كريم السيد، في بيان، أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات التي لها علاقة بنشر النتائج.

وأكد أن الوزارة ستعلن قريبًا عن مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة السادس الاعدادي 2023 العراق جميع المحافظات، موضحًا أن النتيجة ستكون متوفرة بشكل مجاني للطلاب في جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقي على الإنترنت.

وهكذا يمكن للطلاب الدخول على رابط نتيجة الصف السادس الإعدادي على موقع التربية والتعليم العراقي من هنـــا فور ظهورها.

خطوا ت الاطلاع على نتيجة الصف السادس الإعدادي

ومن المعتاد من وزارة التربية والتعليم العراقية سنويًا، أن تتيح للطلاب معرفة النتيجة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، بصيغة الـ PDF، من خلال بعض الخطوات البسيطة وهي كالآتي:

يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـا.

يقوم الطالب بتحديد المحافظة التي يتبعها إداريًا.

أخيرًا الضغط على تنزيل النتيجة بصيغة بي دي أف.

ويمكن للطلاب البحث عن اسمه ومعرفة النتيجة، وذلك فور إعلانها من الوزارة بشكل رسمي.