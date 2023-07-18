كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن رابط الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول في العراق، بعد إعلان موعد ظهورها بشكل رسمي، والذي سيكون يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لذلك يرغب الكثير من أولياء الأمور والطلاب في معرفة نتائج الاختبارات، ويمكن تحميل النتيجة بصيغة PDF وذلك في جميع محافظات ومدن العراق.

وفيما يلي، نكشف رابط الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول في العراق عبر موقع نتائجنا، والذي جاء على النحو التالي:

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الأول

وتسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور، تتيح وزارة التربية والتعليم العراقية رابط للإطلاع على نتائج الطلاب الصف السادس الإعدادي في العراق، وذلك عبر موقع الوزارة الرسمي على الانترنت، ويمكن الدخول عليه بشكل مباشر، من هنــا.

ووفق بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم العراقية، جرى تخصيص رابط موقع نتائجنا تسهيلا عن أولياء الأمور والطلاب، لتسهيل استخراج النتائج بسهولة بدون الحاجة للذهاب إلى المدرسة.

خطوات استخراج نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول

وحتى يمكن استخراج نتائج الصف السادس الإعدادي في العراق يمكن الدخول على موقع نتائجنا، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـــا.

اختيار نتائج الصف السادس الإعدادي 2023

سيتطلب الأمر ادخال البيانات الخاصة بالطالب في الخانات المطلوبة، والتي تتضمن اسم الطالب، رقم الاكتتاب.

يليه تحديد المحافظة، والضغط على ملف PDF

وبمجرد تحميل الملف، يمكن للطالب البحث عن اسمه والتعرف على النتيجة الخاصة بالطالب.