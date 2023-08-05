الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات في زيارة خاصة لمصر

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قبل قليل، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمدينة العلمين، في إطار زيارة يقوم بها الرئيس الإماراتي إلى مصر، في ظل العلاقات الوثيقة والقوية بين القاهرة وأبوظبي.

الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات يزور مصر

وظهر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في منطقة الساحل الشمالي، قبل عدة ساعات، وسط المصريين دون حراسة، وحرص عدد من الأشخاص على التقاط صور معه، في ظل الزيارة الخاصة، التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية، والتي تستغرق عدة أيام.

واستعرض رئيس الإمارات، خلال استقبال الرئيس السيسي له اليوم السبت، مسارات التعاون بين مصر والإمارات، خاصةً في المجالات الحيوية التنموية والاقتصادية والاستثمارية، والفرص الواعدة، لتوسيع قاعدة الاستثمار، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات يقوم بجولة عربية

وبدأ الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، جولة مشاورات مع عدد من القادة العرب، بدأت باستقبال ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ثم توجه الرئيس الإماراتي إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والتقى ملك الأردن، عبدالله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله، قبل أن يصل إلى مصر، حيث ظهر بشكل مفاجئ في منطقة الساحل الشمالي، التي تشهد استثمارات إماراتية عدة.

الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات في زيارة خاصة لمصر

ويتواجد الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات في مصر لقضاء إجازة خاصة، بعد نحو 10 أيام على وداع شقيقه الراحل، الشيخ سعيد بن زايد، رئيس نادي الوحدة الإماراتي.