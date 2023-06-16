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بوتين يشكر الشيخ محمد بن زايد على دعم عملية تبادل أسرى الحرب بأوكرانيا

كتب:

شريف سليمان
02:42 م | الجمعة 16 يونيو 2023
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، نهج الدولة الحاسم في دعم السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية، وكذلك الحل السياسي للنزاعات والصراعات، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية، من خلال التهدئة والحوار.

وشدد على أهمية تكثيف الجهود للتخفيف من الآثار الإنسانية للأزمة ودعم جهود الجانبين لتبادل الأسرى، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

جاء ذلك خلال حفل استقبال من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرج في إطار زيارة عمل إلى روسيا الاتحادية.

واستعرض بن زايد والرئيس بوتين خلال اللقاء تطورات العلاقات الإماراتية الروسية على صعيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأكدا رغبتهما في تعزيز تطوير هذه العلاقات.

كما شكر بوتين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمه لعملية تبادل أسرى الحرب الروس في أوكرانيا.

وأكد الرئيس بن زايد استعداد دولة الإمارات لبناء جسور التعاون وإقامة شراكات مع روسيا ومختلف دول العالم بما يعزز الصالح العام ويحقق التنمية والازدهار للجميع.

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بقلم شريف سليمان