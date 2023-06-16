الشيخ محمد بن زايد وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نهج الإمارات الثابت في دعم السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية والحلول السياسية للنزاعات والصراعات بما في ذلك الأزمة الأوكرانية من خلال خفض التصعيد والحوار والدبلوماسية، جاء ذلك خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة سانت بطرسبرج الروسية في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الرئيس الإماراتي إلى جمهورية روسيا الاتحادية.

محمد بن زايد يؤكد أهمية جسور التعاون

وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال حديثه مع فلاديمير بوتين: «أهمية تكثيف الجهود لتخفيف التداعيات الإنسانية للأزمة الروسية الأوكرانية، ودعم مبادرات تبادل الأسرى للطرفين».

واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسار العلاقات الإماراتية - الروسية في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدين الحرص على المضي قدما في تنمية هذه العلاقات.

الشيخ محمد بن زايد يشكر الرئيس بوتين على الدعوة

من جانبه أكد الشيخ محمد بن زايد، حرص دولة الإمارات على بناء جسور التعاون وإقامة الشراكات مع جمهورية روسيا الاتحادية ومختلف دول العالم بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والازدهار للجميع.

وقال الشيخ محمد بن زايد: «أشكرك صديقي الرئيس بوتين على الدعوة، وعلى الترحيب بالشركات المتواجدة في المدينة الجميلة».

وشدد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على أن التعاون في القطاع الخاص والحكومي يلعب دورا كبيرا بين روسيا والإمارات.