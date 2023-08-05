عليا طارق حفيدة الشيخ الحصري وياسمين الخيام تحتفل بزفافها (صور)

احتفلت أسرة الشيخ الراحل محمود خليل الحصري بزفاف عليا طارق كريمة دكتورة عبير نصار، ابنة ياسمين الخيام ابنة الشيخ الحصري، على العريس أحمد شعبان بإحدى المنتجعات على طريق إسكندرية الصحراوي.

حفل زفاف حفيدة الشيخ الحصري

حضر حفل الزفاف، عدد من أحفاد الشيخ الحصري من الحاجة ياسمين الخيام، ومجموعة من نجوم الفن، من بينهم الفنانة القديرة عفاف شعيب والفنانة والإعلامية منى عبد الغني وعدد من أسرة وأصدقاء العروسين.

تألقت العروس بإطلالة رقيقة مرتدية فستانا رائعا من تصميم العالمي هاني البحيري خطف أنظار الجميع.