دير الأنبا أنطونيوس بألمانيا يعلن الغلق والاعتذار عن المبيت فيه بعد وفاة الأنبا ميشائيل

قرر دير الأنبا انطونيوس بكروفلباخ، جنوبي ألمانيا، إغلاق الدير والاعتذار عن المبيت فيه، وذلك بعد إعلان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة الأنبا ميشائيل، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، أسقف جنوب ألمانيا، بعد صراع طويل مع المرض جعله يتغيب عن العديد من المناسبات والأعياد منذ بداية العام الجاري.

معلومات عن الأنبا ميشائيل

- مواليد 6 أغسطس 1942

- ترهب في دير البرموس بوادي النطرون عام 1978 باسم الراهب ميخائيل البراموسي.

- جرى إيفاده للخدمة في ألمانيا بتكليف من المتنيح البابا شنودة الثالث وذلك بعد رهبنته بقليل.

مؤسس أول دير قبطي بألمانيا

- تأسس على يد الأنبا ميشائيل أول دير قبطي في ألمانيا وفي أوروبا بشكل عام، وهو دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ.

- ظل يخدم في ألمانيا كراهب طوال 35 سنة إلى أن تمت سيامته في درجة الأسقفية في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني يوم 16 يونيو 2013.

- أقام في الدير بألمانيا كلية إكليريكية.