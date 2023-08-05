الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة الأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا

أعلن المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القمص موسى إبراهيم، وفاة الأنبا ميشائيل، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، أسقف جنوب ألمانيا، منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض خلال الفترة الأخيرة.

البابا يطمئن على الأنبا ميشائيل قبل أيام

وفي سياق متصل، استقبل البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الأنبا برنابا، أسقف تورينو وروما بإيطاليا، والأنبا أرساني، أسقف هولندا، بعد عودتهما من زيارة إيبارشية، جنوبي ألمانيا، للاطمئنان على صحة أسقفها، نيافة الأنبا ميشائيل، بناء على تكليف من قداسة البابا.

وأرسل نيافة الأنبا ميشائيل معهما تقريرًا وافيًا عن الخدمة وكنائس الإيبارشية والآباء الكهنة، وكذلك عن دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ والرهبان الذين فيه.

وناقش قداسة البابا معهما هذا التقرير، متمنيًا الشفاء العاجل لنيافة الأنبا ميشائيل، والنجاح للخدمة في الإيبارشية والدير، الذي يعتبر أول دير قبطي في أوروبا.