معلومات عن الأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا بعد وفاته.. أسس أول دير بأوروبا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ قليل، وفاة الأنبا ميشائيل ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ وجنوبي ألمانيا، بعد صراع طويل مع المرض جعله يتغيب عن العديد من المناسبات والأعياد منذ بداية العام الجاري.

معلومات عن الأنبا ميشائيل

- مواليد 6 أغسطس 1942

- ترهب في دير البرموس بوادي النطرون عام 1978 باسم الراهب ميخائيل البراموسي.

- جرى إيفاده للخدمة في ألمانيا بتكليف من المتنيح البابا شنودة الثالث وذلك بعد رهبنته بقليل.

- تأسس على يديه أول دير قبطي في ألمانيا وفي أوروبا بشكل عام، وهو دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ.

- ظل يخدم في ألمانيا كراهب طوال 35 سنة إلى أن تمت سيامته في درجة الأسقفية في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني يوم 16 يونيو 2013.

- أقام في الدير بألمانيا كلية إكليريكية.

قبل أيام من وفاته.. الأنبا ميشائيل يرسل تقريرا للبابا

وكان البابا تواضروس قد كلف كلا من الأنبا برنابا، أسقف تورينو وروما بإيطاليا، والأنبا أرساني، أسقف هولندا، للاطمئنان على صحة الأنبا ميشائيل خلال فترة مرضه والتقى البابا الأباء الأساقفة منذ عدة أيام لمتابعة أوضاع الأسقف الراحل.

وأرسل الأنبا ميشائيل معهما تقريرًا وافيًا عن الخدمة وكنائس الإيبارشية والآباء الكهنة، وكذلك عن دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ والرهبان الذين فيه.

وناقش قداسة البابا معهما هذا التقرير، متمنيًا الشفاء العاجل لنيافة الأنبا ميشائيل، والنجاح للخدمة في الإيبارشية والدير، الذي يعتبر أول دير قبطي في أوروبا.