داعية: سيدنا النبي علمنا العفو عند المقدرة وكان يراعي مشاعر الأطفال

قال الشيخ على الله الجمال، من علماء وزارة الأوقاف، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن الأخلاق تظهر وقت القوة، مثلا عندما تكون قويا وتعفو عن الناس، مستشهدا بحديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حين جلس على المنبر ثم قال: «أما بعد أيها الناس فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وإنه دنا مني خلوف بين أظهركم فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه».

«الجمال»: النبي محمد لم يشمت حتى في أعدائه

وأضاف «الجمال» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «نبي الرحمة»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم السبت، «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يشمت في أعدائه، بعدما نصره الله في فتح مكة، وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذا هو النبي الإنسان، يعفو عند المقدرة، ويكون متذللا لله حتى انحنى على ناقته».

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وتابع، «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما دخل على أخ صغير لأنس بن مالك، فوجده حزينا قد مات له عصفورا، فقال له «يا أبا عمير» مداعبًا، «ما فعل النغير»؟، وهو العصفور، راعى شعور الطفل، وعلماء الأندلس خرجوا من هذه الجملة 60 حكما فقهيا، منها ترك الكبر والتكبر، وجواز لعب الطفل بالطير ما دام لا يؤذيه، ومنها مسح رأس الطفل الصغير، كل هذه الأحكام خرجها العلماء من هذا الحديث».