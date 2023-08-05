تفاصيل وشروط مزاد 15 اغسطس للسيارات المخزنة بجمارك مطار القاهرة

يسعى كثير من المواطنين للحصول على تفاصيل جلسة مزاد السيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 12 ظهراً، يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023، بقاعة نادي الجيزة الرياضي، في شارع البحر الأعظم، أسفل كوبري عباس بالجيزة.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أبرز المعلومات حول تفاصيل جلسة مزاد 15 أغسطس للسيارات المخزنة بساحة جمارك مطار القاهرة، وشروط دخول المزاد، وموعده ومكان انعقاد الجلسة.

تفاصيل مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

- يعقد المزاد بشكل علني، ويقدم 26 لوط سيارات ودراجات بخارية ومواتير مستعملة للبيع، حيث أن جميع المعروض بالمزاد وارد من الخارج، ومخزن بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة.

- يشمل المزاد عدة ماركات من السيارات، مرسيدس وبيجو 504 و605، وسيارات بي إم دبيلو، وجيب جراند شروكي، ومازدا، ولاند روفر، وتويوتا لاندكروز، وكيا شوما، وبورش، وإيسوزو، ونيسان، وهونداي النترا، بينما تتواجد عدة أنواع مختلفة من الدراجات البخارية، و8 مواتير.

- تتم معاينة السيارات الخاصة بالمزاد من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً، خلال أيام العمل الرسمية، وحتي يوم عقد المزاد.

- يتم شراء كراسة الشروط من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية: 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي، متفرع من شارع التحرير، أمام بنك فيصل الإسلامي بالدقي، بسعر 400 جنيه.

شروط دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

- تقديم بطاقة رقم قومي سارية بالنسبة للأفراد ، بينما يقدم التجار البطاقة الضريبية الخاضعين لها.

- يباع كل لوط علي حدة بدون عمولة، ويجب شراء كراسة الشروط لدخول المزاد، ويحق للمشترك خلال المعاينة، اصطحاب أشخاص لديهم خبرة في السيارات.

- يتم دفع مبلغ تأمين مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات مطار القاهرة، لدخول المزاد، ولا يرد الا بعد انتهاء الجلسة.

- يتم استرداد التأمين في حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد.