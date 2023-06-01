10 معلومات عن مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة.. كراسة الشروط بـ400 جنيه

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، المشرفة على مُهمل الهيئات وتنازلات ومصادر الجمارك عن مزاد لبيع سيارات تابعة لجمارك مطار القاهرة، يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو، ونسرد في السطور التالية أهم التفاصيل عن هذا المزاد.

وتستعرض الوطن في السطور التالية أبرز المعلومات عن مزاد السيارات الخاصة بالجمارك:

تفاصيل مزاد بيع السيارات بالجمارك

- يعقد المزاد بقاعة نادي الجيزة الرياضي شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

- يبلغ عدد اللوطات المطروحة للبيع بالمزاد 32 لوط لسيارات ودراجات نارية واردة من الخارج.

- يشتمل المزاد على سيارات ماركات نيسان وفولكس وجيب جراند شيروكي وBMW ومرسيدس وتويوتا لاندكروزر وأودى وهوندا ودايو وكرايسلر ولانوس ورينو وأسبرانزا وأسكودا وبورش وفورد.

- يتوفر للبيع بالمزاد سيارات إنفينتى ولينكولن وهيونداي وبيجو 407 وجيب شيروكي وكابورلية وسوزوكى فيتارا؛ وكيا مينى باص وموتوسيكل ياماها و10 موتور سيارة.

- تباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

- يجب سداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك.

- يمكن معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا، وحتى 2 ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية، وحتى يوم عقد المزاد.

- المشاركون بصفة هيئات أو شركات، يجب تقديم البطاقة الضريبية أو السجل التجاري للجنة المشرفة على المزاد.

- المشاركون بشكل فردي يكتفى بتقديم بطاقة الرقم القومي، وتكون سارية.

- يجب تسديد 30% من قيمة اللوطات في نفس اليوم في حالة الفوز بالمزاد، على أن يتم تسديد الـ70% المتبقية في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد المزاد.