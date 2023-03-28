تفاصيل مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة: «اشترى عربية جديدة بأقل سعر»

لديك فرصة لاقتناء سيارة بأقل سعر وأعلى جودة، حيث تعقد في الثانية عشرة ظهرا يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل 2023 بقاعة نادى الجيزة الرياضي شارع البحر الأعظم، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 26 لوطا من سيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

وترصد الوطن في هذا التقرير الشروط الخاصة بالمزاد وفقا لما جاء في كراسة الشروط التي تم طرحها، كالتالي:

- السيارات التي سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج.

أنواع السيارات المطروحة في المزاد

- السيارات ماركات متنوعة ومختلفة وتشمل تويوتا لاند كروزر وفولكس ومرسيدس وإنفينيتي ولينكولن وهونداي وبيجو 407 وجيب شيروكي وكابورلية وسوزوكي فيتارا وكيا ميني باص وموتوسيكل ياماها و10 موتور سيارة.

- يمكن معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

- تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية.

- أما التجار فيجب تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).

- يحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

- شراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.

سداد 10 آلاف جنيه تأمين مؤقت

- من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت.

- لا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التامين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

- مـن يرسو عليه المزاد يجب عليه سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجهة الإداريـة.

- سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

- ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 ألاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.

الترخيص لمن يرسو عليه المزاد

- يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.

- يحظر على العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة التقدم بالذات أو بالوساطة ـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات – حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفـة أحكام هذه اللائحة مـن العاملين بالجهات التي تسري عليها ـ للمسائلة التأديبية والقضائية وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي .