10 معلومات عن مزاد بيع السيارات الحكومية قبل انطلاقه الأربعاء.. «الحق الفرصة»

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عن عقد مزاد لبيع السيارات الحكومية يوم الأربعاء المقبل، إذ تعرض من خلاله العشرات من السيارات المستعملة التي تتبع الهيئات الحكومية، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد المواطنين معرفته من معلومات مهمة حول مزاد بيع السيارات الحكومية.

10 معلومات عن مزاد بيع السيارات الحكومية

1- يُقام مزاد بيع السيارات الحكومية يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 من شهر يوليو الجاري.

2- تُقام جلسات المزاد بقاعة نادي الجيزة الرياضي، في شارع البحر الأعظم بالجيزة في تمام الساعة 12 ظهراً.

3- أنواع السيارات الحكومية المتاحة في المزاد: «سيارات بيك أب - ملاكي - فان - ميني باص - ميكروباص - موتوسيكل«.

4- ماركات السيارات: «نصر - ميتسوبيشي - شيفروليه - بيجو - كيا - هيونداي - باندا - هيونداي - باندا - مرسيدس - داتسون - جيب شيروكي - نيسان - سوزوكي - جاك - ريجاتا - تويوتا - فيات - ياماها - بيدفورد».

5- جميع السيارات في المزاد من ماركات وموديلات مختلفة.

6- ثمن كراسة الشروط: 400 جنيه، ويتمّ سحبها من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية في الدقي.

7- تأمين دخول المزاد: 10 آلاف جنيه.

8- يتم دفع نسبة 30% فور رسو المزاد، ثم باقي الثمن المقرر خلال فترة 15 يوماً.

9- البيع بدون عمولة، ومتاح المعاينة قبل البيع.

10- يتيح المزاد أيضاً بيع بعض البضائع الحكومية، ومنها: «أجهزة كومبيوتر وأجزائها - حديد وصاج خردة - جراكن - بطاريات - ماكينات خياطة - كرتون فارغ - خشب كسر - تكييفات - ماكينات تصوير».