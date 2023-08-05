9 شروط للتقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية.. اعرفها

منذ الإعلان عن قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية «ذكور – إناث»، أصبح محل اهتمام للكثير لمعرفة شروط للتقديم وفقًا لما ذكر في بيان وزارة الداخلية، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» 9 شروط للتقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية وفقًا لما ذكر في بيان وزارة الداخلية.

شروط للتقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية

وفقا للبيان الذي أصدرته وزارة الداخلية منذ قليل، ورد به شروط للتقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية أمام الحاصلين على شهادة الثانوية العامة «علمي علوم» أو الشهادة الثانوية الأزهرية علمي كالتالي:

أولا: أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.

ثانيًا: ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية، وألا يزيد عن 25 سنة في أول أكتوبر 2023م.

ثالثًا: ألا يقل الطول عن 160 سنتيمترا للإناث، 165 سنتيمترا للذكور، وألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 من طوله (الوزن= الطول-100) مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10 كيلوجرامات.

رابعًا:أن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية العامة شعبة (علمى علوم) أو الشهادة الثانوية الأزهرية (علمى) للعام الدراسى الحالى (2022- 2023) أو (أى أعوام سابقة) - (مع مراعاة ما ورد بالبند الثانى فيما يتعلق بسن المتقدم فى أول أكتوبر 2023) بحد أدنى 60%.

ضوابط وشروط للتقديم فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية

خامسًا: ألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%.

سادسًا:أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها نهائيًا «بالنسبة للذكور» ويتم تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائى منها للجنة قبول الطلبات قبل بدء الاختبارات، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

سابعًا: ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ثامنًا: ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم نهائى، وأن يستوفى شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة.

تاسعًا: ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، وأن يتعهد كتابةً بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد، أن يقر الطالب بقبوله العمل في أي جهة شرطية وفقًا لاحتياجات العمل.