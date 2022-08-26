الحد الأدنى للقبول في المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022.. للذكور والإناث

أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها عن قبول دفعة جديدة من الطلاب في المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022 من الذكور والإناث الحاصلين على الثانوية العامة شعبة «علمي علوم»، أو الثانوية الأزهرية «علوم».

وضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة تستعرض «الوطن»، الحد الأدنى لمجموع القبول في المعاهد الفنية الصحية الشرطية.

الحد الأدنى للقبول في المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022

وأكدت وزارة الداخلية أن باب التقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023 مفتوحاً خلال الفترة الحالية، أمام كافة الطلاب الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة بشعبة «علمي علوم»، والحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية شعبة «علمي»، للذكور خريجي من عام 2019 وحتى 2022، والإناث خريجي عامي 2021 و2022، على ألا يقل المجموع عن الحد الأدنى 60%، ولا تقل نسبة النجاح في مادة اللغة الإنجليزية عن مجموع 65%.

معلومات عن المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022

- عامين هي مدة الدراسة في المعاهد الفنية الصحية الشرطية.

- يحصل خريج تلك المعاهد على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية، على أن يتم تعينه بدرجة «معاون أمن ثالث»، ويترقى بعدها في مختلف الدرجات.

- ثلاثة أشهر هي مدة التدريب الأساسي في المعهد والتي يقضيها الطالب من خلال نظام الإقامة، وباقي مدة الدراسة تكون من خلال نظام التردد اليومي.

- بدأ سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد يوم 7 من شهر أغسطس الجاري، على أن يتم غلق باب سحب الكراسات يوم 8 من شهر سبتمبر المقبل.

- أماكن سحب الكراسات في مستشفيات الشرطة في كل من مدينة نصر والإسكندرية وطنطا وأسيوط.

- بدأ استلام الكراسات بعد استيفائها بالكامل بداية من يوم 9 من شهر أغسطس الجاري، على أن يتم غلق باب استلام الكراسات يوم 11 من سبتمبر القادم، وذلك في المعهد الموجود داخل مستشفى الشرطة في مدينة نصر.