اليوم.. آخر فرصة لسحب كراسات الالتحاق بـ المعاهد الفنية الصحية الشرطية

تنتهي اليوم الخميس المهلة التي حددتها وزارة الداخلية، من خلال بيان رسمي أصدرته مطلع شهر أغسطس الماضي، لسحب الكراسات للراغبين في التقديم بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022، والتي بدأت منذ يوم 7 من الشهر الماضي.

أماكن سحب الكراسات للتقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن أماكن سحب الكراسات للراغبين كافة في التقديم بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022، وأوضحت أنه يمكن الحصول عليها من خلال المستشفيات التابعة للوزارة، في مناطق مدينة نصر، والإسكندرية، وطنطا، وأسيوط، وحددت آخر موعد لذلك اليوم الخميس.

آخر موعد لتسليم الكراسات

وأكدت وزارة الداخلية، أنه يجب تسليم الكراسات بعد استيفائها في المواعيد الرسمية والمحددة من جانبها؛ إذ أنه من المقرر أن يكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 سبتمبر الجاري، الأخير من أجل استلامها من الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية، في المعهد الكائن بمستشفى الشرطة في مدينة نصر.

التقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022

وأوضحت وزارة الداخلية أن التقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022 متاح أمام كل من الذكور والإناث، من الحاصلين على شهادات الثانوية العامة شعبة «علم علوم»، أو الحاصلين على الثانوية الأزهرية شعبة «علمي»، وذلك من عام 2019 وحتى 2022 للذكور، ومن 2021 و2022 للإناث، بحد أدنى للمجموع 60%، على ألا يقل المجموع في اللغة الإنجليزية عن 65%.

الدراسة في المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022

وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فإن الدراسة في هذه المعاهد تستمر على مدار عامين، ويحصل الخريج منها على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية، على أن يجرى تعيينه بدرجة «معاون أمن ثالث»، كما يقضي الطالب بالمعهد فترة تدريب أساسي مدتها 3 أشهر، على أن يستكمل باقي مدة الدراسة من خلال نظام التردد اليومي.