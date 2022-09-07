تعرف على آخر فرصة للتقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022

أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أصدرته مطلع شهر أغسطس الماضي، عن فتحها لباب التقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022، وذلك أمام كافة الطلاب سواء ذكور أو إناث لمن هم حصلوا على شهادة الثانوية العامة بشعبة العلمي علوم، والشهادة الثانوية الأزهرية شعبة علمي، لذا تستعرض «الوطن» موعد آخر فرصة متاحة أمام الطلاب للتقديم في هذه المعاهد الصحية.

آخر موعد متاح لسحب الكراسات

وحسب ما أعلنته وزارة الداخلية فإن آخر موعد متاح لسحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022 هو غداً الخميس الموافق 8 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك من خلال مستشفيات الشرطة الآتية، وهي مدينة نصر، وطنطا، وأسيوط، والإسكندرية، بعدما تم فتح باب سحب الكراسات منذ يوم 7 من شهر أغسطس الماضي.

آخر موعد لتسليم الكراسات بعد استيفائها

ووفقاً لبيان وزارة الداخلية، فإن آخر موعد سيتم من خلاله استلام الكراسات بعد استيفائها هو يوم الأحد المقبل الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في المعهد الموجود داخل مستشفى الشرطة في منطقة مدينة نصر، بعدما بدأ استلام الكراسات منذ يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أغسطس الماضي.

التقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت أن الذكور يمكنهم التقديم في المعاهد الفنية الصحية للحاصلين على شهادات الثانوية العامة شعبة علمي علوم أو الثانوية الأزهرية شعبة علمي للأعوام من 2019 لـ 2022، والإناث عامي 2021 و 2022، على أن الحد الأدنى للمجموع على لا يقل عن 60%، ولا تقل نسبة النجاح في مادة اللغة الإنجليزية عن 65%.