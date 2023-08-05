الداخلية تنجح في إعادة طفل مُختطف لأهله بدمياط

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إعادة طفل مُختطف لأهله بدمياط، وضبط مرتكبي الواقعة.

كان قسم شرطة دمياط الجديدة، بمديرية أمن دمياط، تلقى بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، يفيد بقيام شقيقين مقيمين بدائرة مركز شرطة فارسكور بخطف نجلها، 5 سنوات، لوجود خلافات مالية بين شقيقها والمشكو في حقهما.

الخلافات سبب واقعة خطف طفل فارسكور

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وأن المتهمين وراء ارتكابها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات، وأضافا أنهما قاما بإخفاء الطفل لدى ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة فارسكور.