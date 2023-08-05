«الداخلية» تكشف سبب حريق وزارة الأوقاف بالقاهرة بعد السيطرة عليه

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بمبنى وزارة الأوقاف الكائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، دون وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.

الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي

وأثبت الفحص الفني للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للموقع أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي بالتوصيلات والتجهيزات الكهربائية الخاصة بوحدة التكييف الداخلية بغرفة السيرفرات الكائنة بالطابق الأول فوق الأرضي بالمبنى، مما أدى إلى احتراق الغرفة وامتداد النيران إلى بعض محتويات الطابق الأول والثاني.