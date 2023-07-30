مشيرة خطاب تشيد بتعاون وزارة الداخلية مع مجلس حقوق الإنسان

كشفت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أن المجلس مشغول حاليا بإنهاء التقرير السنوي السادس عشر منذ إنشاء المجلس في 2004.

قرار تشكيل المجلس

وقالت «خطاب» خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التقرير الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان بتشكيله الحالي سيكون مختلفا وإيجابيا.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه تم إعلان التقرير بأسلوب تشاركي داخلي ولم يتم الاستعانة بأحد من الخارج.

ولفتت إلى أن التقرير عبارة عن تقريرين مدمجين يشمل الفترة من 2020 وحتى 2023، معبرة عن فخرها بثقة الحكومة فيها وقدرتها على مساعدة مواطنين كثيرين من خلال لجنة العفو الرئاسي.

مشيرة خطاب: وزارة الداخلية من أنشط الوزارات

وأردفت أن وزارة الداخلية من أنشط الوزارات وأكثرهم تعاونا مع المجلس ويردون على كل جوابات المجلس وهناك اتصال دائم مع مكتب النائب العام.