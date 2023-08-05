آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي دون غرامة.. باق أيام قليلة

تعد فاتورة التليفون الأرضي من أكثر الأشياء التي يحرص المواطنون على دفعها باستمرار، تجنبا لانقطاع خدمة الإنترنت المنزلي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بفاتورة التليفون، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي دون غرامة، إذ تتيح الشركة المصرية للاتصالات فرصة لمدة شهر لدفع الفاتورة دون غرامة.

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي

وأوضحت الشركة المصرية للاتصالات للعملاء آخر فرصة لدفع فاتورة التليفون الأرضي التي تم إصدارها يوم 15 يوليو 2023، إذ تتيح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة، ليكون آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي يوم 14 أغسطس المقبل.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

- يقوم الراغب في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالدخول إلى الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات.

- ثم بعد ذلك يقوم باختيار الأيقونة الخاصة بدفع فاتورة التليفون الأرضي.

- ثم يتم إدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي المراد الاستعلام عن قيمة الفاتورة الخاصة به.

- ثم يتم الضغط على الاستعلام.

- وبعد ذلك تظهر قيمة الفاتورة المطلوب سدادها.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي

- يقوم العميل باختيار «سداد الفواتير» وتحديد كيفية السداد، سواء عبر بطاقات الائتمان، أو فيزا «ميزة».

- ثم يتم إدخال بيانات البطاقة الائتمانية وتسديدها.

غرامة تأخير سداد فاتورة التليفون الأرضي

وأوضحت الشركة المصرية للاتصالات قيمة غرامة فاتورة التليفون الأرضي بعد المهلة المتاحة، إذ يتم إضافة قيمة 10 جنيهات على المبلغ المستحق، وتكون بعد شهر آخر من الموعد المحدد، ثم يتم تحول خط الهاتف إلى خدمة الاستقبال فقط، ثم قطع الخدمة نهائيا حال التأخر لشهر ثالث.