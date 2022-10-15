آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022.. تجنبا للغرامة

يبحث الكثير من المواطنين، عن آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022، حتى لا يتعرض المستخدم لفصل الخدمة أو الغرامات، خاصة أن التليفونات الأرضية ترتبط بوجود خدمة الإنترنت المنزلي، لذلك تحرص شريحة كبيرة من المستخدمين على معرفة المواعيد التي تحددها الشركة المصرية للاتصالات لدفع قيمة الفاتورة.

وفيما يلي، نعرض في التقرير التالي آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022 وفق المعلن من الشركة المصرية للاتصالات في السطور التالية:

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022

وبحسب أنظمة السداد لقيمة فاتورة التليفون الأرضي المتبعة في الشركة المصرية للاتصالات، فأن قيمة الفاتورة تمر بـ 3 مراحل، هي كالآتي:

مرحلة الاستعلام ودفع فاتورة التليفون، وهي تبدأ من يوم 1 في شهر أكتوبر وحتى نهاية الشهر، ويمكن للمستخدم معرفة قيمتها ودفعها من خلال مراكز التحصيل أو الفيزا أو المحافظ الالكترونية.

مرحلة الغرامة، وهي تأتي بعد التأخر في سداد قيمة الفاتورة ومضي شهر على موعد سدادها، ويتم تحديدها بناءً على قيمة الفاتورة، فإذا لم يتم دفع قيمة فاتورة أكتوبر حتى 15 نوفمبر.

مرحلة وقف الخدم جزئيًا، في حالة عدم دفع فاتورة لمدة شهر أخر، يتم وقف الخدمة جزئيًا من خلال تحويل الهاتف لخدمة الاستقبال، وفي تلك الحالة تكون حتى 15 ديسمبر المقبل.

مرحلة قطع الخدمة تماما، وهي المرحلة الأخيرة، ويكون أخر موعد لها يوم 15 يناير القادم، إذا لم يتم دفع قيمة الفاتورة.

خطوات الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي الكترونيًا

وتتيح الشركة المصرية للمستخدمين إمكانية الاستعلام عن قيمة الفاتورة اونلاين من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل في الآتي:

- اختيار خدمة دفع فاتورة التليفون الأرضي من موقع الشركة المصرية للاتصالات ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـــا.

- يتم ادخال البيانات الخاصة بالرقم الأرضي، والتي تشمل كود المحافظة، ورقم الهاتف.

- الضغط على أيقونة «إظهار الفواتير».