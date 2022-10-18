آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي وشروط إيقاف الخدمة مؤقتا

كشفت الشركة المصرية للإتصالات عن الموعد الأخير لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر الجاري دون التعرض لأي غرامات على المستهلك، 30 من شهر أكتوبر لعام 2022.

تصدر الغرامة إذا تأخر المستهلك في سداد قيمة الفاتورة بعد مضي شهر على إصدارها، وتُحددها المصرية للاتصالات بناء على قيمة الفاتورة، حيث تصدر الغرامة إذا لم يتم دفع قيمة فاتورة شهر أكتوبر حتى 15 نوفمبر المقبل.

شروط إيقاف الخدمة مؤقتاً وسحب خط التليفون الأرضي

ويتم إيقاف الخدمة مؤقتاً حال عدم السداد لمدة شهر آخر من إصدار الفاتورة، وتنقطع الخدمة تماماً إذا مر 3 شهور على موعد سداد قيمة الفاتورة، ويتم سحب خط التليفون حال عدم سداد الفاتورة خلال 7 أشهر من التاريخ المحدد لسدادها.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

وأتاحت الشركة المصرية للاتصالات للمستهلك إمكانية الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها وهي كالتالي:

-الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات.

- اختيار زر«خدمات التليفون الأرضي».

- اختيار زر«دفع فاتورة التليفون الأرضي».

- يمكن الاستعلام عن طريق التليفون أو رقم الحساب.

- الضغط على زر «استعلام عن الرقم».

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي إلكترونياً

يمكن سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات عن طريق اتباع خطوات الاستعلام عن الفاتورة، وبعد ظهور الفاتورة يختار المستهلك زر«اختر للسداد» ويقوم بالتحديد على الفاتورة، وبعدها يظهر شريط بالأعلى موضح به قيمة الفاتورة، ويتم اختيار زر«ادفع».

يدخل المستهلك بعدها البيانات المطلوبة مع كتابة البريد الإلكتروني الخاص به، والتأكد من بيانات رقم الحساب والتليفون وتاريخ الفاتورة وقيمتها، ويتم اختيار زر«سدد»، ثم كتابة بيانات بطاقة الدفع ويجب مراجعتها قبل السداد للتأكد من أن البيانات صحيحة، ويتم اختيار زر«ادفع الآن»، وتظهر رسالة بعد ذلك تفيد بنجاح عملية السداد مع إجمالي قيمة الدفع للفاتورة.

وسائل دفع فاتورة التليفون الأرضي

وأوضحت المصرية للاتصالات وسائل عديدة للدفع وهي كالتالي:- في أي سنترال من سنترالات المصرية للاتصالات المنتشرة على مستوى الجمهورية وكذلك مكاتب التلغراف.

- جميع مراكز البيع والتحصيل للمصرية للاتصالات ووحدات الخدمة المتنقلة، حيث تستطيع سداد قيمة الفاتورة دون ضرورة التوجه إلى السنترال في حالة عدم وجود متأخرات سابقة على خط التليفون ففي هذه الحالة يجب عليك التوجه إلى السنترال التابع لك لسداد المتأخرات.

- من خلال الموقع الإلكتروني عن طريق بطاقة الائتمان أو الماستر كارد بشرط إصدارها داخل مصر، وتستطيع بعد إتمام عملية السداد طباعة ما يفيد سداد قيمة الفاتورة.

- مراكز خدمة عملاء Telecom Egypt

- يمكنك السداد من خلال خدمة فوري، التي جرى تفعيلها بالاشتراك مع بنك مصر والأهلي، والإسكندرية و القاهرة حيث يمكن لعملاء تلك البنوك سداد قيمة الفاتورة من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر.

- مركز خدماتي بمناطق القاهرة الكبرى والصعيد.

- مكاتب البريد.

- خصم من حسابك البنكي.

- منافذ مصاري.

خطوات نقل ملكية التليفون لشخص آخر

أوضحت الشركة المصرية للاتصالات، من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه يمكن نقل ملكية التليفون لشخص آخر ويكون ذلك بالتوجه إلى مكتب العلاقات التجارية بالسنترال يجب أن يكون بصحبة الشخص الذي سيتم تحويل الخط منه أو إليه، وتكتب استمارة طلب تحويل خط التليفون إلى شخص آخر و يقوم المكتب بتأكيد دفع الفاتورة الأخيرة و مصاريف تحويل الخط التي تبلغ قيمتها 150 جنيهاً.

خطوات التقدم بشكوى للمصرية للاتصالات

وأتاحت المصرية للاتصالات، وسائل مختلفة لتقديم شكوى أو استفسار، مشيرة إلى أنه يتم العمل عليها وحلها خلال 72 ساعة من تاريخ استقبال الشكوي، وهي كالتالي:

-الاتصال بمركز خدمة العملاء «111».

- التوجه لمكتب الشكاوى بالسنترال.

- تسجيل الشكوى من خلال القسم المخصص بالموقع الإلكتروني.