موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022 وآخر فترة سداد

كشفت الشركة المصرية للاتصالات عن موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022، وطرق دفع قيمة الفاتورة إلكترونيًا، وذلك لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022

وتصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر 2022 يوم 15 من نفس الشهر، وذلك عن استهلاك 3 أشهر.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن لمستخدمي الخطوط الأرضي للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي وتسديدها عبر الموقع الرسمي للشركة، من خلال عدة خطوات كالآتي:

- الدخول على الشركة المصرية للاتصالات من هنــــا.

- اختيار خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

- إدخال كود المحافظة، ورقم الهاتف الأرضي، وأخيرًا النقر على «اظهر الفواتير».

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال بالرقم المختصر 19777 الذي حددته الشركة، وسيطلب من المستخدم إدخال رقم التليفون الأرضي ، والرد يكون بقيمة الفاتورة عن أشهر الاستخدام.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي

وتتيح الشركة للمستخدمين إمكانية دفع فاتورة التليفون الأرضي حتى 14 نوفمبر، يجرى بعدها فرض غرامات والتي تبدأ من 10 جنيهات، أو نسب تقدر بـ 1.5% من قيمة الاشتراك بحد أقصي 11 شهرا.

ويمكن للراغبين في سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا عبر الشركة، إدخال بيانات بطاقة الائتمان، يليه البريد الإلكتروني، والبيانات المطلوبة من الكارت، لخصم قيمة الفاتورة، ليتمم بها عملية السداد.

وفضلاً عن الفيزا كارد يمكن دفع الفواتير أيضًا من خلال المنافذ في شركات التحصيل الإلكتروني، أومن خلال الذهاب إلى مقر الشركة ودفعها.