أمر استغفر منه نبي الله داوود.. عالم بالأزهر الشريف يوضح عبر قناة الناس

قال الأستاذ الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ احد أنبياء الله اختار لنفسه العبادة التي لم يقمه الله فيها لأنه يحبها وهو سيدنا داوود عليه السلام، مشيراً إلى فتنة «داوود» كما يطلق عليها وذكرت في سورة «ص»: «وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب».

«جبر» يوضح ما استغفر منه سيدنا داوود

وأضاف «جبر»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك»، المُذاع على فضائية الناس، اليوم السبت، «ممَ استغفر سيدنا داوود والأنبياء معصومين لا يعصون الله؟ لنفهم فتنة سيدنا داوود».

ملك داوود عليه السلام

وتابع عالم الأزهر الشريف، «جعل الله سيدنا داوود ملكاً على بني إسرائيل وحاكما يحكم بينهم وهم قوم يغلب عليهم الشر وبحاجه إلى قضاء يصدر أحكامه سريعاً فلو تباطأ القضاء ربما يقتل الأخ أخيه.. ولغلبه حب العبادة على نبي الله داوود جعل يوم للعبادة وآخر للقضاء بين الناس والثالث يعمل فيه ليأكل من عمل يده.. فانشغل عما أوكله الله به فاستغفر من هذا الأمر.. وهذه هي فتنة داوود».