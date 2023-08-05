محمد الباز: لقاء السيسي وبن زايد أكد على تطابق الرؤى بين مصر والإمارات

أشاد الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، في مدينة العلمين الجديدة.

مصر تمثل لكل قادة العالم مكانًا يستمتعون بوقتهم فيه

وقال الباز، خلال تقديم برنامج «آخر النهار»، المُذاع على قناة «النهار»، إن مصر تمثل لكل قادة العالم مكانًا يستمتعون بوقتهم فيه، مشيرًا إلى أن جزءًا من الزيارة إجازة وجزء عمل.

وأشار إلى أن وجود الشيخ محمد بن زايد في العلمين الجديدة إشارة إيجابية جدًا، متابعًا: «تشعر أن هناك حالة من الأمن والراحة والاطمئنان».

تطابق الرؤى بين مصر والإمارات

وتابع: «بيان متحدث الرئاسة أكد تطابق الرؤى بين مصر والإمارات»، موضحًا أن اللقاء أكبر من كونه لقاء بروتوكوليًا أو لقاء بين رئيسين، فهو يحمل دلالات مهمة وإيجابية في الوقت نفسه.