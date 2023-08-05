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طريقة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة في السعودية 2023

كتب:

عمرو حسني
10:04 م | السبت 05 أغسطس 2023
الاستعلام عن تأشيرة السعودية

الاستعلام عن تأشيرة السعودية

كشفت وزارة الخارجية السعودية، عن طريقة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة في السعودية 2023، لجميع الوافدين والمقيمين في أراضي المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة في السعودية 2023

وأشارت وزارة الخارجية السعودية سابقا، إلى استبدال «لاصق التأشيرة الورقي» بالتأشيرة الإلكترونية الممغنطة، التي تتيح قراءة البيانات عبر كود «QR»، وسيكون هذا مخصص لعدد من الدول العربية، من أجل تسهيل الحصول على التأشيرة، وكذلك الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة في السعودية 2023.

طريقة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة في السعودية 2023

وحول طريقة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة في السعودية 2023 من خلال جواز السفر، يجب الدخول عبر شبكة الإنترنت إلى منصة التأشيرات الإلكترونية، وعليك بعدها كتابة رقم الطلب ورقم جواز السفر بشكل واضح وصحيح وبعدها سيتعين عليك إدخال رمز الأمان، ثم الضغط مباشرة على زر «استعلام» وبعدها ستحصل على جميع التفاصيل التي تخص التأشيرة.

شروط إصدار تأشيرة الخروج والعودة في السعودية 2023 

والآن بعد معرفة طريقة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة في السعودية 2023، يجب معرفة شروط إصدار تأشيرة السعودية، التي تشترط أن يكون جواز السفر ساريا لمدة 6 أشهر على الأقل قبل انتهاء الصلاحية، ودفع الرسوم الخاصة، وأن يتم تقديم صورة ذات خلفية بيضاء.

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