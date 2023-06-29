ملك البحرين يهنئ نظيره السعودي بنجاح موسم حج 1444

بعث ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة النجاح الكبير والتنظيم الدقيق والمميز لموسم حج هذا العام.

خالص التهاني بنجاح موسم حج 1444

وأعرب الملك في البرقية بحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن أخلص تهانيه بالنجاح الذي تحقق بفضل من المولى تعالى والجهود الكبيرة والرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين، وحكومته الرشيدة ممثلة بكافة الوزارات والقطاعات والجهات المعنية التي بذلت جُلَّ جهودها وطاقاتها بتنظيم شعيرة الحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام والسهر على راحتهم، مما أسهم في تأدية مناسك حجهم بكل يسر وسهولة وأمان وطمأنينة، مشيدًا جلالته بأعمال التوسعة المستمرة التي يشهدها الحرم المكي الشريف وما تم استحداثه من خدمات مميزة وتقنيات ذكية حديثة ومتطورة في كافة المرافق والمشاعر المقدسة والتي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء مناسكهم، والتي هي محل إشادة وتقدير الجميع.

تمني دوام التوفيق

وتابع الملك: «اسأل الله تبارك وتعالى، أن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم وطاعاتهم، وأن يمن عليهم بالأجر والمغفرة، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بموفور الصحة والسعادة ودوام العافية والعمر المديد، وأن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء والأمن والأمان تحت قيادته الحكيمة، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات».