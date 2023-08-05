أسامة ربيع يكشف عن تفاصيل جديدة في حادث غرق القاطرة «فهد» بقناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تفاصيل حادث تصادم الناقلة «CHINAGAS LEGEND» والقاطرة «فهد»، التابعة لهيئة قناة السويس، بالمجرى الملاحي للقناة عند الكيلو 51 بمنطقة البلاح، ما أسفر عن غرق القاطرة.

غرق القاطرة «فهد» في قناة السويس

وقال أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «نجى 6 أشخاص وتوفي أحد العاملين في القاطرة فهد بعد غرقه، وتم العثور على جثة الشخص المتوفى.

تحقيقات لمعرفة أسباب غرق القاطرة فهد

وأضاف ربيع، مساء اليوم السبت، أن هناك تصادم حدث في القاطرة أدى لفتح ثقوب بها ودخول المياه، ولا يمكن الحكم عن أسباب غرق القاطرة، مؤكدًا أن هناك تحقيقات تجرى الآن لمعرفة أسباب غرق القاطرة.

وتابع، بأنه تم وقف حركة الملاحة القادمة من الجنوب، حيث تم تأخير عبور 19 سفينة حتى لا تمر فوق القاطرة الغارقة.

تاريخ القاطرة فهد

وأوضح أسامة ربيع، أنه تم التحفظ على المركب المملوكة لشركة «هونج كونج» المتسبب في التصادم لحين الانتهاء التحقيقات، كما أن هذه المركب كان تحمل نحو 52 ألف طن غاز، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أي أضرار في المركب المتسبب في غرق القاطرة «فهد»، موضحًا أن القاطرة فهد تعمل في قناة السويس منذ 15 عاما.