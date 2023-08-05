رئيس حزب الجيل يطالب بإنتاج فيلم عن قناة السويس الجديدة في ذكرى افتتاحها

طالب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، في ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، الذي يوافق 6 أغسطس، بإنتاج فيلم يتناول فترة التخطيط والحفر وشتى الكواليس والمراحل التي مرت بها القناة الجديدة حتى يوم الافتتاح.

وقال الشهابي، إن ذكرى افتتاح القناة، تعد يوما عظيما من أيام مصر، التي خلدها التاريخ، فضلا عن أن تلك الخطوة، التي تمكنت الدولة المصرية من اتخاذها وتحقيقها، كانت بمثابة خير دليل أمام العام كله عن قوة الشعب المصري وإصراره وثباته.

ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن افتتاح قناة السويس الجديدة، كان عنوانا على همة المصريين وقدرتهم على إنجاز الصعاب، لافتا إلى أن العالم كله تابع حفل افتتاح القناة باهتمام شديد.

وأضاف الشهابي، أن افتتاح قناة السويس الجديدة، يعتبر أهم حدث في تاريخ مصر الحديث، بعد نجاح شعبها في وقف مخطط الفوضى المدمرة وتقسيم الوطن والإطاحة بحكم جماعة الإخوان.

الشهابي: افتتاح قناة السويس الجديدة يدل على قوة الدولة والشعب

كما لفت رئيس حزب الجيل، إلى التخطيط والعمل على التنفيذ، قائلا: «التخطيط والحفر لقناة السويس الجديدة تم بحرفية عالية، وفي فترة زمنية ليس طويلة، كما أن إنشاء القناة الجديدة أكد للدنيا كلها مدى قوة الدولة المصرية وشعبها، ومساندة جميع الأطراف داخل المجتمع لبعضهم البعض».

كما أكد رئيس حزب الجيل، على أهمية إحياء تلك الذكرى، والحرص على بقاءها في أذهان النشء والجيل الجديد، قائلا: «افتتاح قناة السويس الجديدة كان بمثابة ملحمة بناء لا يمكن أن تُنسى»، كما دعى الشهابي إلى عمل فيلم يتناول فترة التخطيط والحفر وشتى الكواليس والمراحل التي مرت بها القناة الجديدة حتى يوم الافتتاح.