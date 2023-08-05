ضياء رشوان: قانون الوصاية والتعاونيات قضايا لا خلاف عليها في الحوار الوطني

تحدث المنسق العام للحوار الوطني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران بقناة «إكسترا نيوز»، وتحدث عن ملفي الوصاية والتعاونيات.

وقال ضياء رشوان: «توجد قضايا في التوصيات المقترحة لا يوجد خلاف عليها والجميع متفق عليها ويوجد هناك عدة قضايا أخرى مطروحة على مائدة الحوار الوطني ومنها 3 قضايا هي منع التمييز والتعديلات التشريعات والتعاونيات الثلاثة قضايا مع عدة قضايا أخرى مجمع عليها».

لجان إعداد المقترحات والتوصيات

وأضاف: «لجان إعداد المقترحات والتوصيات تنعقد بشكل مكثف، والأسبوع الحالي توجد به 6 اجتماعات لقضايا مختلفة سواء القضايا المجمع عليها أو المختلف عليها ويخرج بناء عليها مقترح جديد أو مقترحان أو ثلاثة وأن هذه اللجنة ليس لجنة في الموجودة ولكن كل الاتجاهات موجودة في اللجان».

الملفات والقضايا أمام السيد الرئيس

وأكمل: «مجلس الأمناء مفرغ نفسه خلال الفترة القادمة مع الزملاء علشان خلال فترة مش طويلة يبقى أمام السيد الرئيس عدد كبير من القضايا والملفات».