يبحث الطلاب في المملكة العربية السعودية، عن مواعيد اختبار القدرات للجامعيين 1445 في السعودية، التي كشفت عنها مؤخرا هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، حيث سيبدأ أول اختبار وهو اختبار القدرة المعرفية من يوم الأحد 10 سبتمبر 2023 م الموافق 25 صفر 1445 ھ وحتي يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 م الموافق 5 ربيع الأول 1445 ھ.

مواعيد اختبار القدرات للجامعيين 1445 في السعودية وطريقة التقديم

وبعد معرفة مواعيد اختبار القدرات للجامعيين 1445 في السعودية، سيتعين عليك معرفة شروط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1445، التي تشمل عدة أمور ذكرتها هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودي، أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالي شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه أو الدبلومات، وكذلك دفع قيمة رسوم التقديم في اختبارات القدرات المعرفية، مع الالتزام بالحضور في موعد الاختبار المحدد، ويجب الالتزام بضوابط الاختبار وعدم اصطحاب آلة حاسبة.

مواعيد اختبار القدرات للجامعيين 1445 في السعودية وخطوات التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1445

وعقب معرفة مواعيد اختبار القدرات للجامعيين 1445 في السعودية، يجب على الشخص أن يؤدي اختبار القدرات المعرفية، التي فتحت منذ شهر يوليو الماضي وتستمر حتى 18 سبتمبر 2023، ويكون التقديم عبر بوابة المركز الوطني للقياس من خلال للدخول للبوابة، ثم إدخال رقم السجل المدني، وكلمة المرور، ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول، واختيار اختبار القدرة المعرفية، وبعدها يتم الموافقة على الشروط والأحكام ثم تحديد المركز، وتحديد يوم الاختبار من القائمة، وبعدها يتم إدخال البيانات المطلوبة بشكل الصحيح، وتقديم الطلب، ودفع الرسوم، ثم يكون على الشخص أخيرا ثم تأكيد الحجز.