رابط الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة في السعودية.. 6 خطوات لمعرفة النتيجة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن رابط الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة في السعودية، موضحة أنه يمكن لجميع الوافدين والمقيمين في المملكة الاستعلام عن التأشيرة عن طريق الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

12 دولة تستفيد من تطبيق تأشيرة الخروج والعودة في السعودية

تم الإعلان عن بدء تطبيق تأشيرة الخروج والعودة في السعودية لمواطني 12 دولة، وتشمل هذه الدول (تركيا وباكستان واليمن والسودان وأوغندا ولبنان ونيبال وكينيا والمغرب، بالإضافة إلى تايلند وفيتنام وسريلانكا)، وهذا الإعلان تم إصداره من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.

رابط الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة في السعودية

تستعرض «الوطن» رابط الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة في السعودية، عن طريق الخطوات التالية:

1. قم بالدخول على رابط منصة التأشيرات الإلكترونية من هنـــــــــا.

2. ابحث عن أيقونة الاستعلام عن الطلبات وأنقر عليها.

3. قم بكتابة رقم الطلب ورقم جواز السفر بشكل صحيح.

4. أدخل رمز الأمان المطلوب.

5. أنقر على خانة الاستعلام.

6. ستظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بتأشيرة الخروج والعودة.

وتوضح البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني أن تنفيذ قرار تأشيرة الخروج والعودة في السعودية سيختلف من دولة إلى أخرى.

كانت السلطات السعودية قد الغت في وقت سابق النموذج القديم الذي كان يتطلب وضع ملصق تأشيرة على جواز السفر، وذلك فيما يتعلق بتأشيرات العمل والزيارة والإقامة.