ضبط المتهمين بالاعتداء بالضرب على فتاة في المرج

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات ما جرى تداوله على أحد المواقع الإخبارية، بشأن تعرض فتاة للضرب في منطقة المرج بالقاهرة.

مشادة كلامية بين نجلتها وجيرانهما

وأوضحت أن تفاصيل الواقعة بدأت بتاريخ 30 يوليو المنصرم، بأن حضرت لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، ربة منزل وبصحبتها نجلتها، مصابة بجرح قطعي في الوجه، مقيمتان بدائرة القسم، وقررت حدوث مشادة كلامية بين نجلتها وجيرانهما، ربة منزل ونجلها بالمنطقة محل سكنهما، وذلك حال معاتبة نجلتها للأخير على معاكستها أثناء سيرها بالمنطقة، تطورت لتعديه عليها، مُحدثاً إصابتها المنوه عنها.

ضبط المتهمين في الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما أيدا ما سبق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.