متحدث التعليم العالي يوصي طلاب الثانوية باختيار كليات يحتاجها سوق العمل

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن مصر نجحت في مضاعفة عدد الجامعات، خلال العشر سنوات الماضية، على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية، متابعا: «يوجد العديد من الكليات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية والاجتماعية لحاجة سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي».

كليات يحتاجها سوق العمل

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر برنامجه التاسعة الذي يعرض على القناة الأولى المصرية: «الطلاب حاليا يقبلون على كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وكليات الهندسة ببرامجها المطورة التي تحاكي وظائف المستقبل.. ولدينا برامج خاصة للإعلام الرقمي والتكنولوجي في كليات الإعلام».

وتابع: «أطالب الطلاب في التنسيق، بالاختيار من الكليات التي يحتاجها السوق الإقليمية والدولية.. والجامعات المصرية تحقق طفرة في التصنيف العالمي كل عام.. وكل أنماط التعليم أصبحت متاحة في مصر.. والجامعات الأهلية في مصر لها مستوى دولي».

ننفق حاليا 5 مليارات جنيه سنويا على المراكز العلمية

وأوضح: «الدولة تصرف على المراكز العلمية 5 مليارات جنيه سنويا، وسابقا كان يتم صرف 2 مليار جنيه فقط، وأدى هذا الفارق إلى زيادة البحث العلمي، وأصبح لدينا أكثر من 42 ألف ورقة بحثية كل عام».