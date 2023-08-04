هل يحق لطلاب الأعوام الماضية تسجيل رغباتهم في 2023؟.. التعليم العالي توضح

تستقبل مكاتب التنسيق الإلكتروني، غدا، طلاب الثانوية العامة 2023، لتسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى من التنسيق، وهي المحددة للطلاب الحاصلين على 88.29 فأكثر من علمي علوم 83.41% فأكثر من علمي رياضة، والحاصلين على 70.61% فأكثر من القسم الأدبي، الناجحين هذ العام.

هل يحق لطلاب العام الماضي التنسيق بالعام الحالي؟

ويتساءل بعض الطلاب من الذين حصلوا على الثانوية العامة العام الماضي أو الأعوام السابقة، عن إمكانية تسجيل رغباتهم في تنسيق هذه العام للالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية، وأجابت وزارة التعلم العالي على هذه التساؤل، موضحة عدم أحقية طلاب العم الماضي بدخول تنسيق هذا العام.

وذكرت وزارة التعليم العالي، أنه لا يحق للطالب الذي لم يلتحق بتنسيق العام الماضي، دخول تنسيق الجامعات العام الحالي، لأن البرنامج معد لطلاب الثانوية العامة الحديثة فقط ولا يقبل تسجيل طلاب السنوات السابقة.

أخطاء شائعة يقع فيها الطلاب

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات لمساعدة طلاب الثانوية العامة على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

ويجب على الطالب، أداء اختبار القدرات للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز الاختبار، في الموعد المحدد لها.

ويجب على الطالب الالتزام بالمواعيد المقررة، للتقديم بكل مرحلة من مراحل التنسيق وعدم التخلف عنها.

نسيان حفظ الرغبات قبل غلق موقع التنسيق

ويقع كثير من الطلاب في خطأ نسيان حفظ الرغبات قبل غلق موقع التنسيق، ويمكن تجنبه بالانتباه والضغط على علامة حفظ قبل غلق موقع التنسيق الإلكتروني.

ويفتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5-8-2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9-8-2023 وذلك وفقًا للحد الأدنى التالي:

-الحد الأدنى للشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر، وعدد الطلاب: 22304.

- الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013.

- الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر وعدد الطلاب: 74923، والإجمالي 112240.